Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 09 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Două băbuțe stau pe o bancă în fața blocului. Trece o vecină pe lângă ele și una exclamă cu invidie:- O vezi p-asta? Știi ce noroc a dat peste ea? Are soț, amant și a fost și violată ieri seară!v v vÎntr-o zi, regele călare prin îm-părăția sa. La un moment dat, întâlnește un țăran, care semăna perfect cu el. Regele îl întreabă:- Spune, omule, mama ta n-a lucrat la palat?- Nu, Maiestate! Numai tatăl meu!v v v- Draga mea, chiar e posibil ca eu să aflu tot timpul ultimul ce se întâmplă în casa asta?- Calmează-te, dragă! Nu mai țipa așa, că trezești copilul!- Copilul?!! Care copil?v v v- Am auzit că tocmai ți-a murit soacra, sincere condoleanțe! Ai fost alături de ea în ultimele clipe? mă întreabă vecinul meu.- Da, am fost, îi răspund. Dar, dacă te întreabă Poliția, să spui că eram cu tine!v v vDefiniția apei, în varianta unui bețiv: Apa este un lichid incolor și insipid care se folosește la spălatul rufelor și despre care unii spun că se poate bea!