Bancuri

Ştire online publicată Joi, 03 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Am auzit că ți-ai luat o mașină ultimul răcnet, îmi zise un prieten.- Da, mă, îi răspund, tocmai de aia, trebuie neapărat s-o antifonez. Întotdeauna, după ce opresc motoru’ se aud niște țipete foarte enervante...v v vUn apel telefonic în cabinetul unui medic veterinar:- Domnule doctor, în câteva momente, trebuie să ajungă la dumneavoastră soacra mea cu o cățelușă foarte bătrână. Vă rog să-i faceți o injecție cu o otravă puternică, să nu se chinuie!- Nicio problemă! Dar cu cățe-lușa ce să fac? Știe să se întoar-că singură acasă?v v vUn scoțian comandă la restaurant un șnițel. Gândindu-se să oprească jumătate de șnițel pentru cină, îi spune chelnerului:- Te rog să-mi împachetezi bucata asta. Am s-o duc acasă pisicuței mele!După puțin timp, ospătarul se întoarce cu pachețelul.- Cred că pisicuța dumneavoastră va fi foarte fericită, domnule. Am pus lângă șnițel și un șoarece mort!v v vO tipă se întâlnește cu prietena ei, care plimba un copil în cărucior.- Uauuu, ce copil frumos! Și ce bine seamănă cu soțul tău!- Vorbești serios? Că ăsta-i copilul vecinei mele!