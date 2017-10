Bancuri

24 August 2015

Doctorul către pacient:- De astăzi înainte va trebui să luați medicamentele astea până la sfârșitul vieții.Pacientul holbează ochii la doctor și abia că reușește să mai spună:- Domnule doctor, aici sunt numai trei tablete!v v vUnii bărbați spun despre femei: Vai ce față frumoasă are! Alții spun: Vai, ce glezne frumoase are. Eu, sincer, cred că adevărul este undeva la mijloc!v v vBulă participă la un test de abilități:- Bun, acum, ultima întrebare: presupunem că vă-nsurați cu una dintre gemene identice. Ce metodă ați folosi pentru a vă deosebi soția de sora ei?- Absolut niciuna.v v vDE VÂNZARE parașută utilizată o singură dată. Nu a fost deschisă.v v vÎn salonul pacientului intră o asistentă:- Spune-mi, te rog, am vreo șansă?- Nu. Nu ești pe gustul meu!v v vAlinuța abia a terminat prima săptămână de clasa întâi și a venit nervoasă acasă:- Îmi pierd vremea cu școala, îi spune mamei. Nu știu să citesc, nu știu să scriu și nici să vorbesc nu mă lasă!