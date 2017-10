Bancuri

Vineri, 21 August 2015

- Profa de limba română mi-a pus un doi.- De ce?- La compunerea „Cum am petrecut vara” am scris: „Mulțumesc, bine!”v v vÎntr-o pădure se deschide un supermarket. Toate animalele se așează la coadă. Lupul, vulpea, ursul ajung mai la urmă. Deodată apare iepurele și vrea să treacă de urs, care era ultimul. Ursul supărat îl ia pe iepure la bătaie, în cele din urmă iepurele scapă și vrea să treacă mai departe, dar dă de vulpe care supărată că iepurele vrea să o ia înaintea ei îl ia la bătaie. Iepurele scapă și de vulpe și ambiționat vrea să treacă și mai în față, dar dă de lup care vrea și el să-l ia la bătaie. Atunci, iepurele supărat începe să strige:- Să mor eu dacă mai deschid magazinul astăzi!v v v- Când are bărbatul dreptate?- Când este de acord cu femeia!v v vBulă se duce la tatăl lui și îl întreabă:- Tată, de unde se trag oamenii?- Din Adam și Eva, răspunse tatăl.Se duce și o întreabă și pe mama:- Mamă,de unde se trag oamenii?- Oameni se trag din maimuțe.Seara, la cină, fiul spune:- Tată, mama mi-a spus că oamenii se trag din maimuțe.- Apăi, fiecare cu neamul său.