Bancuri

Ştire online publicată Joi, 13 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Ce femei preferați, cele care vorbesc mult sau pe celelalte?- Care celelalte?v v vCând eram mai tânăr, uram să mă duc la nunți. Mătușile mele mă ciupeau de obraz și ziceau râzând: „Tu urmezi!”. Au terminat cu porcăria asta când am început să fac și eu același lucru cu ele… la înmormântări!v v vUn jucător la bursă pierduse mulți bani într-o zi. A doua zi, un cunoscut îl întreabă:- Am aflat că ai pierdut mulți bani ieri. Ești ok? Cum te descurci?- Sunt foarte bine. Am dormit aseară ca un bebeluș.- Da? Cum așa?!- Mă trezeam din două în două ore și plângeam.v v v- Bulă, ce este tatăl tău?- Este stomatolog agricol.- Cum adică?- Pune dinți la greble!v v v- Iubito, îi spune soțul soției, am invitat un prieten la cină.- Cum? Ai înnebunit? Toată casa este cu susul în jos, nu am făcut cumpărături, toate vasele sunt murdare și n-am chef să gătesc ceva special!- Știu toate astea.- Atunci de ce ți-ai invitat prietenul la cină?- Pentru că, sărmanul, are de gând să se însoare...