Bancuri

Ştire online publicată Joi, 06 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Aseară, am aflat ca nevastă-mea a cumpărat cu cardul meu o pereche de ochelari Armani de 600 de Euro.Așa că, să zicem că i-am dat un motiv bun să-i poarte astăzi...v v vUn bărbat care își recunoaște vina atunci când NU ARE DREPTATE este un bărbat înțelept.Un bărbat care își recunoaște vina atunci când ARE DREPTATE este un bărbat însurat!v v vÎntrebare la ora de istorie:- Cine l-a bătut prima dată pe Ștefan cel Mare?- Mă-sa!v v vSoția se duce la Poliție să-și declare soțul dispărut.- Ce mesaj să-i transmitem în cazul în care îl vom găsi?- Spuneți-i că mama nu mai vine la noi, s-a răzgândit!v v vÎntr-un salon auto, Becali se învârte în jurul unui „Maybach”. Se apropie agentul de vânzări:- Vă pot ajuta cu ceva?- Da, mă zdreanță… Câte oi încap în portbagaj?v v vIon era pe patul de moarte. O întreabă pe Maria:- Apoi tu, Mărie, că amu mor, tu m-ai înșelat pe mine ori ba?Maria îi răspunde gânditoare:- Mă, Ioane, io ț-aș zice, da dacă nu mori …