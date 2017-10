Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un avion erau un român, un francez și un american. Când ajung în America, americanul spune, scoțând mâna pe geam: - Aici este America, pentru că am atins cu mâna statuia Libertății! Când ajung în Franța, francezul spune: - Aici e Franța, pentru că am atins cu mâna turnul Eiffel! Când ajung în România, românul spune: - Am ajuns în România, pentru că nu mai am ceasul la mână! O profesoară explică la ora de religie: - Dumnezeu l-a creat pe Adam și cu o coastă din Adam a creat-o pe Eva. - Părinte, îl întrerupe un elev, tata spune că ne tragem din maimuțe. - Ascultă, zice profesoara de religie plictisită, cazul familiei tale nu mă interesează. Eu vorbesc în general. Un englez, un american și un arab stau de vorba despre familiile lor intr-un bar. Englezul zice: - Am 10 copii acasă și, dacă aș mai face unul, aș avea o echipă de fotbal! - Eheii, spune americanul, eu am 15 copii acasă și, dacă mă mai forțez o dată îmi fac o echipă de fotbal american! În sfârșit, arabul zice: - Eu am 17 neveste acasă. Face o pauză în timp ce soarbe tacticos din pahar. - Dacă îmi mai iau una, îmi fac teren de golf!