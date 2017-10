Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 19 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

La bancă vine un bătrânel care cere un credit destul de mare. Puțin jenat, angajatul băncii îl întreabă: - Ce vârstă aveți? - 85 de ani, răspunde senin bătrânelul. - Știți, la această vârstă aveți nevoie de cineva care să garanteze că veți achita împrumutul, îi explică funcționarul. - Da? Nici o problemă, vin cu tata! Blocat, funcționarul exclamă: - Cum cu tata? Imposibil! Dar câți ani are? - 110, răspunde bătrânul. Haideți, vă rog, insistă el. Știți, nu am fi făcut credit, dar avem nevoie de bani pentru nunta bunicului. Din ce în ce mai uimit, angajatul băncii întreabă: - Dar câți ani are bunicul dumneavoastră? - 140, veni răspunsul. - 140!!! strigă funcționarul. Și la vârsta asta mai vrea sa se însoare? La care bătrânelul răspunse, făcând-i cu ochiul: - Ei, nu prea vrea el, dar îl împing părinții... Trecea Kant, marele filozof, pe lângă o stână din România: - Pastorule ancestral, ale tale sunt aceste mirifice ovine care se autofurajează pe acest mioritic plai? Ciobanul, sprijinit în bâtă și dând din cap: - Indubitabil!