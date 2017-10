Bancuri

Bulă intră în biroul șefei lui, o plesnește peste fund și îi zice:- Ce faci, păpușă, mai merge una mică?Șefa, indignată:- Domnule Bulă, dar cum vă permiteți?- Uite așa vorbesc eu cu tipele cu care am dormit împreună!- Dar când am dormit noi doi împreună, domnule Bulă? replică indignată șefa.- Ieri, la ședința de analiză a rezultatelor departamentului nostru.v v vPărinții se întorc acasă, intră în camera copilului și văd ieșind de sub pernă un colț de revistă. Curioși, scot revista și văd cu stupoare că e pentru sado-masochiști. După un timp lung de gândire, tatăl spune, încet:- Eu zic să nu-l batem!v v vMă sună nevastă-mea, de la muncă:- Dragă, am început să am contracții. Am nevoie de tine, să conduci până la spital!Nu am stat pe gânduri și m-am aruncat la volan. Când am ajuns acolo, am sunat-o și-am întrebat-o:- Gata, sunt la spital, și-acum ce trebuie să fac?!v v v- Domnule profesor, este adevărat că vă bateți soția?- Nu-i adevărat, eu nu sunt profesor!