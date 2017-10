Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 28 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mă gândesc că infracționa-litatea în cartierul meu a crescut foarte mult în ultimul timp. Aseară când m-am întors de la crâșmă și am tras pătura de pe nevastă-mea am dat peste un bărbat în uniformă de polițist. Este un sentiment destul de plăcut să știi că ești protejat de un polițist sub acoperire…v v vRâsul unui copil este un sunet extrem de plăcut. Exceptând cazul în care ești singur acasă, este trecut de două noaptea și nu ai un copil…v v v- Care este culmea inocenței?- O călugăriță care lucrează într-o fabrică de prezervative și crede că face săculețe de dormit pentru șoricei.v v vSoția, dimineața, la micul dejun, îl ceartă pe soț:- Ia uite, vecinul nostru, toată noaptea face dragoste cu vecina! Tu de ce nu faci?Soțul, liniștit, citind ziarul, răspunde:- Draga mea, păi cum aș putea să fac, dacă eu nici măcar nu o cunosc?v v v- De ce rochia de mireasă este albă?- Asta e culoarea standard la toate electrocasnicele.v v vÎntrebare la Radio Erevan:- Care sunt cele mai bune trei lucruri pe lume?- Un coniac înainte și o țigare după.