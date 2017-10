Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Blonda revine acasă după o vizită la Paris:- Imaginați-vă, așa de culți sunt oamenii pe-acolo, că până și măturătorii știu franceză!v v v- Ce vârstă are papagalul tău?- N-aș putea spune precis, dar el vorbește mereu de cucerirea Constantinopolului…v v vO blondă la spovedanie:- Părinte am preacurvit.- De câte ori fiica mea?- Părinte am venit să mă spovedesc, nu să mă laud!v v vUn tip comandă online 100 de felicitări de Dragobete, semnate toate „Cu dragoste, Iubi!” Unul curios de la firma de felicitări întreabă:- Domnule, de ce vreți 100 de felicitări?- Păi trimit câte una la toate femeile pe care le cunosc eu.- Păi și care este scopul?- Ei, e o chestie profesională, eu sunt avocat de divorțuri…v v vO blondă supraponderală merge la doctor să-i ceară un sfat. Acesta îi spune că dacă vrea să slăbească 10 kg trebuie să alerge timp de o lună. Blonda urmează sfatul medicului și, fericită, după o lună îi dă telefon să-i spună ce mult a slăbit. La sfârșitul conversației, îl întreabă: Și acum cum pot să ajung acasă? 300 de km este o distanță destul de mare.