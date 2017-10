Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 15 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Ce-i cu vânătaia aia la ochi, Gheorghe?- Ce să fie, m-am îmbătat ieri, tare de tot.- Și ai căzut?- Nu, nu, a venit nevastă-mea la bar după mine.- Așa, și ce legătură are asta cu vânătaia?- Păi are, că i-am cerut numărul de telefon!v v vAnunț la mica publicitate: Ai îmbătrânit și femeile nu te plac? Ai început să chelești? Vrei să ai o droaie de femei sexy și tinere care te iubesc indiferent de vârstă și aspect? Ai început să faci o burtă din ce în ce mai mare? Atunci este momentul să îți cumperi un Porsche!v v v- Dragule, cum te-ai așezat la masă, ți-ai băgat capul în ziar. La mine nu te gândești?- Ba da, dragă. Ia și tu un ziar!v v vIon și Maria se ceartă înflăcărat:- Mărie, te rog mult, ajunge, hai să divorțăm!- Nu Ioane, văduvă m-ai luat, văduvă să mă lași!v v vSoțul vine neanunțat acasă, după o lungă deplasare. Intră în casă, caută sub pat, în șifonier, în baie. Nimeni.Îi zice, resemnat, nevestei, în bucătărie:- Ai îmbătrânit, femeie!