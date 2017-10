Bancuri

Un preot și un polițist erau împreună pe stradă. La un moment dat, văd doi indivizi care se băteau cu cuțitele. Polițistul dă să meargă să îi despartă, dar preotul îl oprește zicând:- Stai, măi! Lasă-i să termine și apoi unul este al tău și unul al meu!v v vDiscuție între un șofer oprit în trafic și un polițist:- Am voie să-i spun unui ofițer de poliție că e porc?- Nu, domnule, aceasta ar fi o insultă.- Dar unui porc, am voie să-i spun ofițer?- Da, domnule. Ar fi destul de ciudat, dar e permis.- Ok, noapte bună, domnule ofițer.v v vLa o masă într-un restaurant, un bărbat și o femeie mănâncă. La un moment dat, bărbatul începe să alunece de pe scaun și dispare sub masă. Chelnerul, care a observat scena, se apropie de tipă și spune:- Doamnă, soțul dumneavoastră a alunecat sub masă. E totul în regulă?- Nu, soțul meu nu a alunecat sub masă, soțul meu tocmai intră pe ușă...v v vDe Crăciun, judecătorul era într-o stare foarte relaxată și îl întreabă pe arestat:- De ce ești acuzat?- Mi-am făcut cumpărăturile de Crăciun prea repede.