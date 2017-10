Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 08 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cele trei dorințe ale oricărui bărbat:1. Să fie atât de frumos cum îl vede maică-sa că este.2. Să fie atât de bogat cum are impresia fiul său că este.3. Să aibă atâtea amante cât suspectează nevastă-sa că are.v v vUn polițist oprește un șofer și-l anunță că, pentru că purta centura de siguranță, a câștigat 5.000 de dolari la un concurs de siguranță la volan.- Ce vei face cu banii de la premiu? întreabă ofițerul.Bărbatul răspunde:- Cred că o să fac școala de șoferi, ca să-mi iau carnetul.În acel moment, soția sa, care stătea lângă el, spune:- Domnule ofițer, nu-l ascultați! Face pe deșteptul doar când e beat.Conversația îl trezește pe un tip din spate, care, când îl vede pe polițist, spune supărat:- Știam eu că n-o să ajungem departe cu mașina asta furată!Tot atunci, cineva din rulotă bate în geam și o voce întreabă:- Am trecut deja granița?v v vUn soț se laudă unui prieten:- În sfârșit, am ajuns și eu cineva!- Da!? Cum așa?- Păi, am venit aseară acasă și soția mi-a spus chiar de când am intrat pe ușă: Cineva trebuie să ducă gunoiul!