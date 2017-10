Bancuri

Ştire online publicată Luni, 29 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- E corectă vorba aia: „Unii oameni nu se schimbă niciodată?”.- Da, îi recunoști după miros!v v v- Soția mea ține o cură de slăbire de trei săptămâni!- Păi și cât a pierdut până acum?- Două săptămâni!v v vGinerele vine la soacra sa cu doi pepeni.- Mama soacră, te-am auzit ieri când spuneai că ai da jumătate de viață pentru un pepene. Uite, ți-am adus doi!v v vLa Bulă vine un vecin:- Auzi, mă Bulă, vrem să tapetăm camera de zi și este la fel de mare ca a ta. Tu când ți-ai tapetat, câte suluri ai cumpărat?- 14.- Mulțumesc.După două săptămâni, se întâlnesc:- Auzi, mă, tâmpitule, am cumpărat 14 suluri și patru mi-au rămas în plus.- Păi exact așa și mie!v v v- Ok, Ioane, acum că știi că prietena ta iese cu altul, de ce nu îl bați pe nenorocit?- Păi eu sunt un om calculat!- Păi ce aștepți?- Să iasă cu unul mai mărunțel!v v vUn bărbat stă pe verandă cu soția lui. La un moment dat, spune: - Te iubesc!Soția: - Vorbești tu sau berea din tine?Bărbatul: - Eu vorbesc… cu berea!