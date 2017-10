Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 17 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Am auzit la televizor că undeva în lume, la fiecare 10 secunde, o femeie naște… Cred că cineva ar trebui să o găsească și să o ajute să se oprească!v v vSpre deosebire de prințul pe un cal alb, OZN-urile au fost văzute măcar de cineva.v v vO domnișoară se prezintă la examen și privindu-l pe profesor îi spune:- Domn profesor! Pentru a lua examenul, sunt gata de orice!- De orice?- De orice!- Bine. Atunci duceți-vă și învățați.v v vArdeleanul la școală îi spune profesorului că el vrea să învețe ebraica. Profesorul îl întreabă:- De ce tocmai ebraica?- Păi, când am să mor și am să ajung în Rai, să pot vorbi cu Dumnezeu.- Și dacă ai să ajungi în Iad?- Păi, română știu bine!v v v- Știți cum bate criza la ușă?- Boc! Boc!v v vStatusul de pe facebook este la fel ca și lenjeria de corp: trebuie schimbat. Măcar uneori!v v v- Faci progrese mari - spune un instructor auto către o dom-nișoară. Astăzi, pentru prima dată, ai depășit un camion cu ochii deschiși !