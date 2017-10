Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 12 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Examen la cursul de logică cu subiectul „Demonstrați că scaunul de la catedră este invizibil”. Toți studenții scriu câte 5-6 pagini, dar nota 10 o ia Bulă, care scrisese doar două cuvinte: „Ce scaun?”.v v vUn oltean, inginer agronom, școlit la București și în străinătate, se destăinuie reporterului de la TV cu mult năduf în glas:- Anul trecut, am semănat varză pe cinci hectare, dar au mâncat-o omizile. Anul acesta, am semănat 10 hectare și iar au mâncat-o omizile!- Și ce măsuri ați luat? întrea-bă reporterul TV.- Anul viitor, o să punem varza pe 20 de hectare. Să se sature blestematele!v v v- Bă, Ioane, ție îți plac femeile urâte?- Nu, mă!- Dar femeile grase îți plac?- Nu, mă, nici alea!- Dar cele cu fundul mare îți plac?- Nici pe-atât...- Păi și atunci de ce te culci cu nevastă-mea?v v vUn tip către prietenul sau:- Am avut ghinion cu amândouă nevestele.- Cum așa?- Păi, prima a fugit cu un vecin.- Și a doua?- A doua n-a fugit!