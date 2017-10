Bancuri

Discută doi drogați:- Astăzi este vineri?- Tâmpitule, azi e marți!- Aha...Deci ieri a fost vineri?- Mă cretinule, ieri a fost luni!- Deci mâine e vineri?- Imbecilule, mâine este miercuri!- Deci fă-mă și pe mine să înțeleg, săptămâna asta nu avem vineri?v v v- Vreau să divorțez, domnule avocat.- Și care este motivul, doamnă?- Nu mi-a fost credincios.- Adică?- Adică mi-am dat seama că nu e tatăl copilului meu.v v vUn profesor de matematică se plânge altuia:- Clasa asta nouă pe care o am este o adunătură de tâmpiți; le explic o teoremă o dată, n-o înțeleg, le explic a doua oară, tot n-o înțeleg, le explic a treia oară - am înțeles-o și eu, și ei tot n-o înțeleg!v v vSoră-mea s-a combinat cu un doctor. Totul bine până aici. Pro-blema este că, de fiecare dată când acesta îi trimite o scrisoare de dragoste, trebuie să meargă la farmacie să i-o citească farmacista.v v vOare de ce o fi murit cartea mea de matematică?Pentru că avea prea multe probleme!