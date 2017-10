Bancuri

25 Mai 2015

Un jurnalist ia interviu unui director de companie:- Câți oameni lucrează în compania pe care o conduceți?- Aproape un sfert dintre ei.v v v- Cum se numește femeia care știe mereu unde este soțul ei?- Văduvă!v v vVorbesc două babe, în fața blocului:- Ai auzit, ieri, un copil din blocul vecin a găsit o grenadă pe drum!- Daaa, s-a auzit bine!v v vDupă ce se trezește, femeia îi spune soțului:- Tocmai am visat că mi-ai dat un colier de perle de Valentine’s Day. Ce însemnătate crezi că are visul?- Vom vedea diseară, îi răs-punde soțul.Seara, bărbatul se întoarce acasă cu un pachet mic. Încântată la nebunie, soția îl deschide și găsește în interior o carte cu titlul: „Semnificația viselor”.v v v- Am auzit că te-ai însurat. De ce?- Nu mai voiam să umblu cu alte femei.- Și acum?- Acum vreau!v v v- De câte ori te văd, mă gândesc la fratele tău.- De ce? Noi nu semănăm deloc!- Nu, dar îmi datorează o mulțime de bani.