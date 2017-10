Bancuri

Miercuri, 20 Mai 2015

Un preot mergea prin pustiu și se ruga continuu. La un moment dat, ajunge față în față cu un leu. Și se roagă preotul:- Dă-i, Doamne, leului gând creștinesc!Minune mare, se ridică leul, își face semnul crucii și spune:- Binecuvântează, Doamne, aceste bucate!v v v- Am auzit că tocmai ți-a murit soacra, sincere condoleanțe! Ai fost alături de ea în ultimele clipe? mă întreabă vecinul meu- Da, am fost, îi răspund. Dar, dacă te întreabă Poliția, să spui că eram cu tine!v v v- De ce întrebați dacă a evadat cineva din ospiciul de nebuni?- A fugit soacră-mea cu un tip!v v v- De ce v-ați bătut soția? întreabă judecătorul. Numai noi avem dreptul să pedepsim.- N-am chiar nimic împotrivă, domnule judecător. Ciomăgiți-o!v v v- Soțul meu m-a părăsit de zece ani, domnule judecător.- Aveți copii?- Da, opt! Cel mai mare are nouă ani, cel mai mic - doar șase luni.- Păi, spuneați că v-a părăsit de zece ani!- Da, însă din când în când vine să-și ceară scuze.v v v- Domnișoară, dumneavoastră dansați?- Da.- Slavă Domnului! Eu credeam că v-ați electrocutat!