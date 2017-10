Bancuri

Joi, 07 Mai 2015

Soția se plânge soțului:- Cred că s-a întâmplat ceva cu telefonul nostru: am vorbit astăzi cu prietena mea și nu reușeam să ne înțelegem deloc!Soțul:- Dar ați încercat să vorbiți și pe rând?v v vDouă blonde discută după examenul de conducere:- Ei, cum a fost la examenul de șofat?- Păi, am picat!- Cum așa?- Am ajuns la o intersecție cu sens giratoriu și acolo era un semn pe care scria 30. Am încercuit sensul de 30 de ori și… am picat!- Aha, sigur te-ai încurcat la numărătoare!v v v- Ioane, vaca ta fumează?- No, da’ cum să fumeze vaca?- Atunci, ți-a luat foc grajdul!v v vUn român și un ungur în tren. Ungurul întreabă:- Nu te supăra, ce scrie pe plăcuța asta?- Păi scrie în românește „Nu vă aplecați pe geam, pericol de moarte!”- Dar mai jos ce scrie?- Păi scrie același lucru, dar în engleză.- Dar mai jos?- Același lucru în franceză.- Dar în ungurește de ce nu scrie?- Păi voi aveți voie!