Bancuri

Ştire online publicată Joi, 30 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Judecătorul întreabă martorul la proces:- La ce distanță v-ați aflat de locul accidentului?- La 6 metri și 75 de centimetri.- Și cum de știți așa de exact?- Când am văzut accidentul, mi-am dat seama pe loc că voi fi întrebat la proces, așa ca am măsurat!v v v- Ce faci să înnebunești o femeie?- Nimic, de obicei le găsesc gata nebune!v v vCum trebuie să fie cafeaua, ca să fie considerată bună:- să fie fierbinte, ca fata înainte de…- să fie dulce, ca fata după…- să fie neagră, ca maică-sa după ce a aflat!v v vUnul dintre membrii importanți ai clerului intră într-o zi într-o mănăstire de călugări ca să asiste la slujbă și observă cu stupoare că respectivii călugări fumau în timpul slujbei țigară după țigară:- Ce înseamnă asta?- Sfântul Sinod ne-a dat voie. Am întrebat dacă putem fuma în timp ce ne rugăm. Au spus că nu se poate. Atunci am întrebat dacă ne putem ruga în timp ce fumăm. Iar Sfântul Sinod a spus că avem voie.