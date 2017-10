Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 17 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Nu înțeleg de ce trebuie să mergem la școală dacă…MATEMATICĂ = există calculatorLIMBA ROMÂNĂ = o știm dejaMUZICĂ= este pe YoutubeFRANCEZĂ ȘI ENGLEZĂ = Google TranslateSPORT = ne plimbăm mereuGEOGRAFIE = îți cumperi GPSISTORIE = sunt morți toți, deci e o pierdere de timp…v v vIon, la închisoare, condamnat la moarte, miezul iernii, ultimele trei dorințe.Prima: Vreau să mănânc zmeură!- Păi Ioane, nu vezi, e iarnă, de unde zmeură?- Nu-i nimic, eu nu mă grăbesc!v v vDoi iubiței:- OK, bleguțule, e clar că n-o să ai curajul să-mi ceri mâna. Uite, ți-o ofer eu!- Mâna? Păi mână am și eu, pe mine mă interesează... restul!v v vÎn timp ce examina o femeie, doctorul îi spune:- Inima, plămânii, pulsul și presiunea arterială sunt bune. Acum vreau să văd puțin partea care vă bagă pe dumneavoastră femeile în tot felul de necazuri.Femeia începe să se dezbrace, dar este întreruptă de doctor:- Nu! Nu! Nu vă dezbrăcați! Este suficient să scoateți limba!