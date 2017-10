bancuri

Ştire online publicată Marţi, 02 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Bunicul își aniversează vârsta de 100 de ani și este felicitat pentru sănătatea și forma bună în care se află. - Domnilor, vă voi spune secretul succesului meu, spune bunicul. Am făcut mișcare zilnică timp de 75 de ani! Participanții, profund impresionați, îl întreabă cum de a reușit să mențină un program atât de riguros. - Foarte simplu, răspunde el. În noaptea nunții am făcut un pact solemn cu soția mea. De fiecare dată când ne certam, cel care greșea trebuia să iasă afară la o plimbare! v v v - Cât mă costă reparația mașinii? - Ce problemă are? - N-am nici cea mai vagă idee. - 850 lei și 50 bani! v v v - Bulă, ce ați făcut azi la școală? - Am avut ora de chimie, și am făcut o bombă. - Și mâine ce o să faceți? - Unde? v v v Trei tipi rupți de beți po-vesteau: - Bă, io-s trimisul lui Dumne-zeu pe pământ !!! Altul: - Taci mă, că io-s trimisul lui Dumnezeu pe pământ! Cel de-al treilea zice: - Tăceți, bă, că n-am trimis pe nimeni!