Bancuri

Ştire online publicată Joi, 09 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mă oprește un tip de la securitatea aeroportului:- Se poate să mă uit în bagajul dumneavoastră?- Depinde, ce anume căutați?- Droguri.- În cazul acesta, nu!v v vUn bețiv la restaurant:- Ospătar, am fost aseară aici?- Desigur, domnule, ca de obicei! răspunse ospătarul.- Și am cheltuit 200 lei?- Într-adevăr, ați băut strașnic de banii ăștia.- Slavă Domnului! Am crezut că i-am pierdut.v v vVecinii mei se bucură foarte tare atunci când noaptea târziu cânt la chitară. Sunt atât de entuziasmați, încât mi-au spart geamurile doar ca să mă poată auzi mai clar.v v vNoi suntem xenofobi? Oare ce înțelege unul care vine în țară și aude că pe președinte îl cheamă Iohannis, pe șeful serviciului de informații Hellvig, pe șeful instituției anticorupției Koveși, iar pe șeful de la situații de urgență Arafat?!v v v- Care este diferența dintre politician și hoț?- Diferența dintre un politician și un hoț este de alegere, pe primul îl aleg eu, în timp ce al doilea mă alege el pe mine.