Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă, la școală.Profesoara:- Bulă, tradu în engleză: Pisica a sărit în piscină și s-a înecat.Bulă:- Foarte simplu: The cat tzop tzop in the pool, glu, glu, glu, no more miau, miau...Preotul:- Ce-mi băgași, fiule, în buzunar?Enoriașul:- O bancnotă de 50, părinte…Preotul:- Ai, ai, ai! Apăi, de ce crezi tu fiule că-i zice sutană?- Bulă, cine ți-a învinețit ochiul?- O știi pe femeia aia drăguță care a zis că e văduvă?- Da.- Ei bine, nu e.La un cabinet stomatologic particular:- Cum? Cinci sute de lei pentru extracția unei măsele? Doar pentru cinci minute de muncă?- Dacă doriți, o extrag într-o oră!Soacra, în vizită la noră.Nora:- Mamă soacră, cât stai pe la noi?Soacra:- Atât cât voi fi bine primită!Nora:- Nici la o cafea nu stai?Sfaturi pentru cuplu de la Radio Erevan:- Prietena mea a luat în greutate. Ce să fac?- Fă-o să meargă cât mai mult. Dacă va face câte 5 km pe zi,într-o săptămână va fi la 35 km depărtare de tine.