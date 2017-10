Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 27 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O cioară stătea pe o creangă și nu făcea nimic toata ziulica. Un iepuraș, văzând-o, o întreabă:- Aș putea să stau și eu și să nu fac nimic toată ziua?- Bineînțeles, de ce nu? îi răspunse cioara.Astfel că iepurașul stătea pe pământ sub cioară și nu făcea nimic. Deodată, apare o vulpe și-l mănâncă pe iepuraș.MORALA: Ca să poți să stai și să nu faci nimic toată ziua, trebuie să fii foarte, foarte sus.Un tip plin de vânătăi se prezintă la oftalmolog care, văzându-l astfel, îl întreabă:- Ce s-a întâmplat? întreabă medicul.- Am încercat să mă urc la etajul autobuzului.- Dar autobuzele de la noi din oraș nu au etaj.- Cu ochelarii prescriși de dumneavoastră, absolut toate aveau.Femeia este precum Poliția Rutieră: îți spune toate prostiile, îți strică buna dispoziție, îți ia banii și te mai scoate și vinovat!Aseară, când traversam strada prin fața casei mele, printr-un loc nepermis, m-a oprit un polițist și m-a luat în primire:- Ați trecut strada prin loc nepermis. Vă dau amendă 100 de lei.- Poftim 500 de lei!- De ce 500 de lei?- Am de gând să trec în continuare pe aici, așa că îmi fac abonament.