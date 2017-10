Bancuri

Ştire online publicată Joi, 19 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Amice, fă-mi un serviciu, nu e dificil și, în plus, primești o sută de lei pentru asta. Eu nu am timp. Vreau să te duci la Otopeni și s-o întâmpini pe soacră-mea. Vine din vacanță, din insulele grecești.- Mă rog, o fac pentru tine. Și, dacă nu vine?!- Îți dau câți bani vrei tu!v v vUn polițist patrulează noaptea cu noul său partener:- Uite, ăsta e cartierul meu.Mai merg ei și adaugă:- Uite, asta e strada mea.Mai merg și:- Uite, ăsta e blocul meu.Se mai apropie:- Uite, unde e lumina aprinsă, este apartamentul meu.În apartament, se vede silueta unei femei:- Uite, aia e nevastă-mea.Apare încă o siluetă de bărbat care se apropie de femeie și o îmbrățișează:- Uite, ăla sunt eu!v v vLa croitorie:- Vedeți că mâneca stângă este mai scurtă decât cea dreaptă, îi spune clientul croitorului.- E vina mea, domnule, aveți dreptate, trebuia să vă iau măsura la amândouă.v v v- Alo? Nu vă supărați, zero șapte patru patru trei unu unu cinci doi opt?- Da da da nu da nu nu da da nu.