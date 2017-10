Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 13 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un oltean vine la bar:- Două sute de răchie, în două pahare.Barmanul întreabă:- De ce în două pahare, că ești singur.- Am un prieten plecat în Afganistan și mi-a spus să beau și pentru el.A doua zi la fel, a treia zi la fel și tot așa se repetă povestirea până într-o zi, când vine și cere o sută de rachiu într-un pahar.- Dar ce - Doamne ferește! - s-a întâmplat, ți-a murit prietenul?- Ah, nu, m-am lăsat eu de băut.v v vÎ: - Ce are 1.000 de picioare și IQ = 10?R: - O coloană de blonde.v v vUn reporter întreabă proprie-tarul unei fabrici care s-a angajat să strângă produse pentru casa de copii cu ocazia Paștelui:- Bună ziua, este adevărat că fabrica dumneavoastră strânge bani în scopuri umanitare?- Da.- Și dumneavoastră ce ați dat?- Eu am dat aprobarea.v v vOra de religie în școală.Profesoara:- Și copii, amintiți-vă permanent: cei care vor învăța pentru note de 9 și 10 vor nimeri în Rai, cei care vor învăța pentru 4 și 5 vor nimeri în iad, înțelegeți?Bulă:- Doamna profesoară, să înțeleg că nimeni nu va termina școala asta viu?!