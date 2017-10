Bancuri

Ştire online publicată Luni, 09 Martie 2015.

- Auzi mă, dacă io mă culc cu nevastă-ta, ce înseamnă că am fi? Cumnați? Cuscri? Rude? Sau ce?- Mă, io cred că am fi chit!v v vDoi ardeleni merg la bordel. Bat la ușă, peștele deschide și-i întreabă:- Ce vreți, bă?- No, nu vă supărați, am vrea o femeie!- Câți bani aveți?- Zece lei.- De banii ăștia puteți să faceți sex între voi. Și le închide ușa în nas.După o jumătate de oră, bat din nou la ușă.- Iar ați venit?- No, amu am venit să plătim!v v vLa ora de română se dă un test, cerința fiind o compunere cu titlul „La grădina zoologică”. Bulă vine cu foaia de test pe care o pune pe catedră și pe care scrie un singur rând: „Grădina zoologică era închisă”.v v vTrebuie să știi cum să te echipezi atunci când ieși la alergat. A trecut unul acum pe lângă mine în mare viteză complet greșit îmbrăcat: avea blugi, geacă și o poșetă de damă.v v vViața unui bărbat e ca o zebră: blondă, brunetă, blondă, brunetă…Viața unei femei e ca la grădină zoologică: bou, măgar, porc, maimuță…