Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Ce înseamnă pentru un bărbat să fie fidel?- La a treia nevastă să aibă aceeași amantă.v v vDoi canibali mâncau un comediant. La un moment dat, unul dintre ei se întoarce către celălalt și îl întreabă:- Nu ți se pare că are un gust nostim?v v vUn tip vinde câinele. Cumpărătorul întreabă:- Sănătos?- Sănătos!- Inteligent?- Inteligent!- Credincios?- Cel mai credincios - a cincea oară îl vând!v v v- No, dară pui congelați aveți?Vânzătorul deschide frigiderul și scoate de acolo ultimul pui. Îl pune pe cântar: 0,9 kg.- Dar mai mare nu aveți?Vânzătorul pune puiul înapoi în frigider și îl scoate din nou, îl pune pe cântar și apasă ușor cu degetul: 1,3 kg.- Foarte bine, îi cumpăr pe amândoi!v v v- Bade, la voi morții se îngroapă cu popă?- No, popa rămâne musai afară.v v v- Domniță! Vă rog frumos, un bilet la trenul de Cluj.- Bade, trenul de Cluj a plecat.- Unde?