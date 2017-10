Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 03 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Ce îi spune găina cocoșului, când acesta face omletă?- Nenorocitule, iar arzi copiii?v v vAlinuța și Bulă stau de vorbă:- Eu am ochii mamei.- Și sânii lui tac-tu?- Cretinule, tata nu are țâțe!- Și eu despre ce vorbeam?v v vUn reporter străin îi ia un interviu președintelui Keniei:- Domnule președinte, mai aveți în țara dumneavoastră canibali?- Nu, nu mai avem demult, i-am mâncat pe toți.v v vAzi, când m-am urcat pe bandă să alerg, mi-a sărit casiera de la Carrefour în cap!v v vÎntr-o zi, m-am întâlnit cu un prieten și am intrat să bem o cafea. Vis-a-vis de masa noastră erau niște bătrânei. Mă uitam la ei și i-am spus prietenului meu:- Îi vezi pe șontorogii ăia de bătrânei? Peste 10 ani, așa o să fim și noi!Prietenul meu și-a scos oche-larii, s-a uitat lung la mine și mi-a spus:- Băi, tembelule, vis-a-vis de noi e o oglindă!v v v- De ce nu se țin petrecerile pe lună?- Pentru că nu este atmosferă!