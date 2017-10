Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 25 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Ieri seară, eu și soția mea am ajuns la compatibilitatea sexuală ideală: amândoi am avut dureri de cap.v v v- Ce-ți mai fac puștanii?- O, nu mai sunt puștani. Unul s-a însurat chiar.- Și celălalt?- Ăla o duce bine.v v v- În Occident, blocurile sunt prevăzute cu sisteme de monitorizare, cameră video, interfon etc.- La noi sunt prevăzute cu câte o babă… la fereastră, după perdea.v v v- Nesimțitule, nici nu-ți pasă de ce plâng?- Nevastă, nu mă interesează! Oricum nu am atâția bani.v v vDouă blonde mergeau pe stradă. La un moment dat, una dintre ele îi zice celeilalte:- Ăla nu este fostul tău prieten?- Ba da.- Fă-i cu mâna!- Nu, lasă-l să-și facă singur.v v vUn tip proaspăt căsătorit își salvează numărul soției în mobilul său: „viața mea”.După un an de mariaj, l-a schimbat în „nevasta”.După cinci ani de mariaj: „acasă”.După zece ani: „Hitler”.După aniversarea căsătoriei de argint: „număr greșit”.