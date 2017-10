Bancuri

- Această cântăreață are un curaj extraordinar: acum câțiva ani a cântat chiar și într-o cușcă cu lei!- Și acum nu mai cântă?- Nu, pentru că au intervenit cei de la protecția animalelor.v v vBulă merge la examen la Academia de Poliție așa că se îmbracă frumos, cu pălărie și costum nou. Cum ajunge acolo polițistul îi spune că, pentru a deveni polițist, trebuie să aibă mult curaj și apoi, dintr-o dată, scoate pistolul și-l împușcă pe Bulă în pălărie. Bulă stă neclintit așa că polițistul îl felicită pentru curajul lui:- Bravo, Bulă, așa trebuie să fie un polițist adevărat! Poftim niște bani pentru pălărie.– Dar, domnu’ polițist, pentru pantaloni nu-mi dați?v v vO blondă este întrebată câți ani are:- Așa, o clipă, să calculez. Când m-am căsătorit aveam 20 iar soțul 40. Eram de două ori mai mică decât el atunci, așadar, dacă el acum are 70, eu am 35.v v v- Haide, haide Bulă, haide, că azi e sâmbătă și pierdem meciul.- Stai dragule, că nu găsesc afurisita aia de pălărie.- O ai pe cap, zăpăcitule!- Așa e, dacă nu o vedeai tu, plecam fără ea.v v vDoar românii, la întrebarea „Ce faci?”, răspund „Nimic. Muncesc.”