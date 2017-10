Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Niște ciobani se întâlnesc cu un iepure în pădure.- Cine ești tu mă, iepure șme-cheraș? întrebară ei.- Bugs Bunny! răspunse iepurele. Dar voi cine sunteți?- Cho Bunny!v v v- Bulă, dacă zici că știi cine ți-a furat mașina, de ce nu-l reclami la poliție?- Îl las mai întâi s-o repare și pe urmă îl reclam.v v vDoi lăcătuși stau de vorbă:- M-am angajat la o uzină și chiar din prima zi am ajuns la spital cu concediu medical de 30 de zile.- Păi, de ce?- Am intrat în secție și am strigat: Ioane, aruncă-mi o cheie de 40!- Așa, și?- Păi și de unde era să știu că în hala aia erau două duzini de muncitori care se numeau Ion?v v v- Știi, iubitul meu Bulă, tare aș vrea să ne cumpărăm și noi o mașină mică! O să vedem și noi lumea!- Care lume? Asta sau cealaltă?v v vSondaj de opinie în Ținutul Secuiesc:- Cum se numește țara noastră? întreabă reporterul.- România! răspunse mândru Istvan.- Corect! Dar a voastră?