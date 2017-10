Bancuri

19 Ianuarie 2015

El o apucă strâns de mână:„Mă iubește“, se gândește ea.„Polei“, se gândește el.v v vÎntr-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă și-l întreabă:- Dumneavoastră ați cerut Ciprian Porumbescu?- O, nu. Eu am cerut pui cu smântână.v v v1990 - Toți aveam un prieten grăsuț în gașcă.Astăzi - Toți avem un prieten slăbuț în gașcă.v v v- De când nu te-am mai văzut, Bulă! Ce mai faci omule?- M-am însurat.- Cu cine?- Cu nevastă-mea, bineînțeles.- Bine, bine, dar cine este?- O fată.- Păi, ai mai pomenit tu pe cineva căsătorit cu un bărbat?- Da.- Pe cine?- Pe nevastă-mea.v v v- Scumpo, am cumpărat bilete la film.- Vai ce bine, mă duc să mă îmbrac.- Grăbește-te, sunt pentru mâine seară.v v vO femeie goală în fața oglinzii se plânge soțului:- Când mă uit, văd o persoa-nă grasă și ridată. Am mare nevoie de un compliment, repede!- Ai vederea foarte bună.