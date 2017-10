Bancuri

Marţi, 06 Ianuarie 2015.

- Frumoaso, ce ți-a adus Moșu’?- Nimic, că nu mai sunt cu el.v v v- Care este pluralul de la sticlă?- Cioburi.v v vUn condamnat la moarte în-treabă în timp ce era dus spre execuție:- Cum funcționează scaunul electric?- Vei fi pus la curent imediat.v v vFiind în SUA, am văzut săptămâna trecută o mașină cu numărul: Mi-e dor de România. Așa că i-am spart geamul, am furat radioul, am tăiat două cauciucuri și am lăsat un mesaj: Sper că asta te va ajuta!v v v- Ați venit la momentul potrivit, spune doctorul pacientului său.- Înțeleg, doctore! În ziua de azi, toată lumea are nevoie de bani.v v v- Ce înseamnă un țigan fără mâini libere?- O persoană de încredere.v v vÎn cușeta vagonului de dormit, se aude o bufnitură. Buimacă de somn, soția întreabă:- Ce-a căzut acolo, Bulă?- Pijamaua, dragă.- Cu așa mare zgomot?- Eram și eu în ea!v v vMariajul este ca jocul de șah: trebuie să ai grijă de regină ca să nu o pățească regele.