Bancuri

Ştire online publicată Luni, 29 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

- Ieri am găsit-o pe nevastă-mea cu un ungur în pat.- Și ce i-ai spus?- Păi ce să-i spun? Eu sunt român, nu știu ungurește!v v v- Ce înseamnă pentru un bărbat să fie fidel?- La a treia nevastă să aibă aceeași amantă!v v v- De ce vii așa târziu acasă?! a început să urle nevastă-mea la mine. Se simte de la o poștă parfum de curvă în urma ta!- M-a chemat mă-ta până la ea ca să-i repar televizorul!v v vCopilul îi spune mamei:- Am decis să nu mai învăț!- Păi cum așa? întrebă mama.- Am auzit că cineva a fost ucis pentru că știa prea multe!v v vNevastă-mea îmi dă voie întotdeauna să am ultimul cuvânt: „Da iubito, așa facem”!v v vSoția mea a fugit cu cel mai bun prieten al meu. Ce dor îmi e de el!v v vCică, într-o zi unul praf și pulbere de beat dă să iasă afară din cârciumă când se împiedică și cade în mijlocul trotuarului. Încercând să se ridice de jos, lovit cum era, obser-vă lângă el o damă super într-o fustă scurtă și un tricou, la care îi zice:- Dar tu ce faci aici?- Fac trotuarul!- Dar nu puteai să-l faci mai moale?