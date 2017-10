Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 17 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Discuții pe chat:El: - Ce înălțime ai?Ea: - 150 cm!El: - Vai, ești ca o mică prințesă! Și greutatea?Ea: - Muuult mai mică - 96!v v vAlinuța îl întreabă pe amicul ei:- Ionuț, spune-mi sincer, care ar fi cadoul perfect pentru un bărbat de 30 de ani? Apropo, nu suntem în relații intime.- Simplu, relații intime!v v v- Soțului meu nu-i plac cadourile.- Ce drăguț!- Da, în 20 de ani nu mi-a făcut niciunul!v v v- Ioana, ce vârstă ai?- Tu nu știi că nu e frumos să întrebi o fată ce vârstă are?- Ok, reformulez: dacă o să facem sex, voi face pușcărie?v v vÎntrebare: Ce caută un pedofil la un magazin de arme?Răspuns: Puști!v v vBulă: - Tată, trebuie să mergi la școală să vorbești cu diriginta!Tatăl: - De ce, ce-ai mai făcut?Bulă: - Păi, nimic, doar am întrebat: La ce capăt?- Cum așa?- Păi la ora de mate, profesoara, cu o riglă în mână, a venit și a îndreptat rigla spre mine spunând: La capătul acestei rigle este o persoană cu o minte înceată. La care eu doar am întrebat: La ce capăt?