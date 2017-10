Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 05 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

- Aveți alune decojite?- Nu!- Atunci dați-mi cojite.v v v- Spune-mi de ce te dai cu făină pe față? o întreba Bulișor pe bunica...- Ca să mă fac frumoasă!- Și de ce nu te faci?v v vMamă, pot să fiu pedepsită pentru ceva ce nu am făcut ?- Sigur că nu.- Deci nu poți să mă pedepsești pentru că nu am făcut curat în camera mea?v v vUn evreu se duce la o prostituată:- N-am mai fost niciodată până acum cu o prostituată, zice el, vrei să mergi cu mine?- Da, dar numai să nu fie prea pervers, răspunse ea.- Nu, vreau doar să o facem măcar cum o făceam eu cu nevastă-mea, când trăia.- Mi se pare destul de corect. Ia zi, cum o făceai cu ea?La care evreul:- Gratis!v v vSoția către soț:- Dragul meu, hai să cumpărăm o mașină, eu voi învăța să conduc, vom vedea lumea.- Care, asta sau cealaltă?v v vDouă blonde discută:- Ieri am fost atacată de un maniac…- Sexual?- Nu prea!