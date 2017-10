Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 02 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Anunț la matrimoniale: „Caut femeie rezistentă la frig, foame și bătaie. Ofer toate condițiile. Rog seriozitate!”v v vMinistrul Finanțelor și Ministrul Economiei servesc un aperitiv la bufet. După un timp, primul zice:- Mai luăm ceva?- De la cine?v v v- Luna asta n-am văzut niciun ban de la tine! îi zise Leana soțului său Costel.- Lasă, Leano, răspunse el, că mă revanșez eu! Uite, promit că luna viitoare o să-ți dau dublu!v v vÎntr-o companie de bărbați, toți se veselesc, numai unul este trist.- Ioane, de ce ești trist?- Am aflat că soția are SIDA!O pauză lungă...- Am glumit, băieți! Ce v-ați îngălbenit așa???v v vDoi moșnegi se întâlnesc:- Ce mai faci, Vasile?- Uite, am fost la femei!- Și cum a fost?- Mai curat decât la bărbați!v v vUn tip trece pe roșu la semafor. După două minute, îl oprește pe dreapta o polițistă de la circulație.Tipul dă geamul jos și, cu o moacă indiferentă, întreabă:- Cât?Polițista: - 300 lei.Tipul: - Bine. Urcă!