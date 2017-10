Bancuri

Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014

Un măgar mergea liniștit. Din urmă, îl ajunge porcul:- Aoleu, băi, măgarule, ce slab ești! Și ce murdar! Și cred că nici de mâncat nu mănânci prea bine. Bă, și ce de desagi ți-a pus stăpânul în spate!La un moment dat, măgarul se întoarce către porc:- Am eu senzația sau tu nu ești porcul de anul trecut?!v v vUn domn adevărat trebuie să știe ce-i place unei doamne, pentru a nu merge cu ea acolo unde se vând aceste lucruri!v v vNevastă-mea m-a bătut la cap toată ziua că are nevoie de o nouă garderobă pentru primăvară-vară.Până la urmă, n-am avut încotro și am cedat. I-am tăiat toate mânecile de la hainele de iarnă.v v vUn nebun se plimba prin curtea spitalului cu o sfoară de care era legat un CD.- Ce faci cu sfoara aia? întreabă doctorul.La care nebunul, șmecher:- Trag muzică!v v vAvantaje și dezavantaje în căsătorie:Avantaj: Ți se aduce micul dejun în pat.Dezavantaj: În fiecare zi de către aceeași persoană.