Bancuri

Sâmbătă, 08 Noiembrie 2014

Sunt foarte confuz când sunt la volan, câteodată nici nu mai știu care-i nevastă-mea și care-i GPS-ul. Amândoi îmi spun ce să fac la fiecare o sută de metri.v v vSoția mi-a spus că divorțează din cauza obsesiei mele pentru telenovele. Dacă mă va părăsi sau nu... aflați săptămâna viitoare!v v vO femeie discută cu o prietenă despre soțul ei:- I-am spus că nu mai stau cu el și că bag divorțul, după care am ieșit afară să mă liniștesc.- Și el ce a spus? întreabă curioasă prietena.- Păi, după câteva minute, am auzit o bubuitură...- Vai, Dumnezeule, doar nu s-a împușcat!- Nu, a deschis o șampanie!v v vUn copil mic s-a pierdut în supermarket și plânge necontenit. Oamenii din jur îl liniștesc, spunându-i că îi vor găsi mama și îi dau sfaturi:- Trebuia să te ții de fusta mamei.- Am încercat, dar nu am ajuns.v v v- Știi ce este mai rău decât să găsești un vierme în timp ce mănânci un măr?- Ce e, mă?- Ca în timp ce mănânci un măr, să găsești o jumătate de vierme.