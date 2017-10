Bancuri

Ştire online publicată Joi, 23 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Când un urs îl vede pe Chuck Norris, face pe mortul.v v vExperții spun că zâmbetul Mona Lisei este cel mai frumos din lume.E clar că nu l-au văzut pe al meu când a murit soacră-mea.v v vLeneșul are totdeauna chef să facă ceva, dar începând de mâine.v v vAnunț la bar: avem bere rece la fel precum sufletul fostei tale iubite.v v vExpresia „toți bărbații sunt la fel” sigur a fost spusă prima oară de către o chinezoaică ce și-a pierdut soțul în mulțime.v v vUn tânăr în stația de autobuz sta de vorbă cu un domn mai în etate și, ca să treacă timpul mai repede, îi împărtășea din visele sale:- Când mă însor, primul lucru este să o trimit pe soacră-mea doi ani în vacanță!- Oh, n-ai vrea să te însori cu fiica mea?v v v- Iubitule, de la unu la zece, cât mă iubești?- Iubito, de la unu la zece te iubesc foarte mult, dar de la unșpe ies cu băieții la bere!v v v- Ce spune dentistul ieșit la pensie?- Bine că am scăpat de gura lor!