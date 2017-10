Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 21 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Discuție între doi prieteni, unul dintre ei cu un tic la ochiul stâng:- Auzi, cum cer și eu aspirină la farmacie?- Păi te duci și spui: dați-mi și mie aspirină!- Așa am făcut și după ce am dat o tură la toate farmaciile din cartier am umplut casa de prezervative…v v vÎntr-o intersecție din Craiova, doi polițiști opresc un căruțaș.- Bă omule, unde te duci tu cu căruța? Nu știi că nu ai voie cu ea în oraș?- Mă duc la Poliția Circulației! Am auzit că este vacant un post de polițist!- Daaa!? Da’ tu câte clase ai mă?- Păi, cinci!Atunci polițiștii își scot caschetele și le izbesc de caldarâm, zicând cu năduf:- Hai, mai, dă-o naibii de treabă! Iar ne vine un șef!v v v- Acum îți voi mări salariul cu o treime, o anunță șeful pe secretara blondă, care tocmai își încheia nasturii cămășii!- Nu sunt mulțumită! Vreau să mi-l măriți măcar cu o cincime!v v vVameșul: - Trebuie să vă prelungiți pașaportul!Blonda: - Păcat, are un format foarte convenabil pentru poșeta mea!