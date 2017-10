Bancuri

Ştire online publicată Joi, 31 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

O doamnă cheamă tâmplarul să repare vechitura de șifonier care scârțâie de câte ori trece autobuzul pe stradă. Vine tâmplarul, examinează șifonierul pe dinafară, dar nu își dă seama de unde vine zgomotul. În final îi vine o altă idee: - Bun, am să intru în șifonier și când trece autobuzul o să-mi dau seama dacă e vorba de ceva dinăuntru. Zis și făcut. Dar, după câteva minute, soțul doamnei vine în grabă acasă să se schimbe pentru că avea o întâlnire importantă. Deschide șifonierul și dă cu ochii de tâmplar, care întreabă: - Dacă-ți spun că aștept autobuzul, mă crezi...? Un grup de turiști ajunge la Marele Canion să admire ecoul. Prima dată strigă englezul : - I LOVE YOU ! Ecoul răspunde : - I LOVE YOU Apoi strigă francezul : - JE T’AIME ! - Ecoul : JE T’AIME ! La sfârșit strigă și chinezul : - HOAN TING TONG TO HUI !!! Ecoul: - CE, MĂ?