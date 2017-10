Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 30 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

- Tată, cum am apărut eu pe lume? - Mă, fiule, cred că într-o zi tot ai să afli! Eu și cu maică-ta într-o zi am intrat într-o cameră de chat a Yahoo-ului. Am aranjat apoi o întâlnire via e-mail cu maică-ta și ne-am întâlnit într-un internet cafe virtual. Ne-am strecurat într-o cameră privată, unde maică-ta a fost de acord cu un download din hard-ul meu. Imediat ce eram gata de upload, am descoperit că nici unul dintre noi nu folosise firewall-ul și fiindcă deja era prea târziu să dăm delete, nouă luni mai târziu a apărut un mic pop-up binecuvântat care a țipat din toți rărunchii: You got a mail! Un nebun într-un sanatoriu izgonea niște muște imagi-nare. Doctorul îl vede și-l întreabă: - Ce faci, mă? De ce dai din mâini așa disperat? - Dau muștele astea la o parte? - Și ce le dai spre mine? Balena mascul se învârte nervos în jurul balenei femelă: - Guvernele tuturor țărilor, sute de organizații ecologiste, lideri politici de marcă, milioane de oameni, toți se luptă ca specia noastră să supravie-țuiască, iar tu îmi spui mie că te doare capul...