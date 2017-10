Bancuri

Marţi, 29 Iulie 2008

Într-o celulă, trei deținuți discută: - Tu cum ai ajuns aici? - Jaf și viol. Dar tu? - Nimica toată, am șutit din câteva case, am omorât două babe, dar și așa mureau, și am mai șutit din buzunare… - Dar tu? Ce-ai făcut? - Fizică nucleară. O tânără la metrou: - Brândușă albă de vânzare! Brândușă albă de vânzare! Apar niște gardieni și o iau la rost: - Știți că n-aveți voie să vindeți flori aici, suntem nevoiți să vă amendăm. Cum vă numiți? - Alba Brândușa.... Soldatului Ionescu îi murise mama. Comandanții nu știau cum să-i spună, așa că i-a strâns pe toți soldații și a ordonat: - Toți soldații care au mamă un pas înainte! Tu, Ionescule, rămâi pe loc!