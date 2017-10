Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Părinții își ceartă copilul și-l pedepsesc că a luat nota patru la geografie.- Măi femeie, noi am certat copilul ăsta că n-a știut unde-i Marocul, dar noi știm?- Nu știm, dar nu poate fi departe. Am la serviciu unul din Maroc și vine cu bicicleta.v v v- Cum se numește cel care trimite săgeți de iubire către homo-sexuali?- Curpidon.v v v- Tânărul Ionescu, de altfel un foarte bun jucător, este ținut pe banca de rezerve de către antrenorul echipei sale tot anul. Ajunge echipa în finala cupei, adversarii fac rapid 2-0. Suporterii încep să strige:- Vrem pe Ionescu! Vrem pe Ionescu! Vrem pe Ionescu!Auzind asta, antrenorul zice:- Ionescu, du-te în tribună, suporterii au treabă cu tine!v v vO femeie își întreabă bărbatul:- Dragostea ta este dragoste adevărată sau mă iubești din interes?- Probabil este dragoste adevărată, pentru că nu mă mai interesezi de mult timp.v v vCele trei dorințe ale bărbatului:1. Să fie atât de frumos cum îl vede maică-sa că este.2. Să fie atât de bogat cum are impresia fiul său că este.3. Să aibă atâtea amante cât suspectează nevastă-sa că are.