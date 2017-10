Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Proverb canibal: „În orice om, există o parte bună”.v v vȚiganca la doctor, cu țiganul după ea. O consultă doctorul cu stetoscopul, o întoarce pe față și pe dos, până la urmă îl ia pe țigan deoparte și-i spune:- Țigane, e grav, nevastă-ta e atinsă la plămâni!- Vai, domnu’ doctor, mă flatați!v v vCostel: - Leanoo! Du-te fuga și ia-mi o bere de la magazinul din colț, că mor de sete!Leana: - Da’ mai lasă-mă, măi bărbate, în pace, că am treabă! Doar n-o să le las acum pe toate ca să cobor pentru o bere, că-ți arde ție gâtul!După câteva momente, Costel revine cu soluția:- Bine, atunci ia mai multe!v v vCopilul către tată:- Tăticule, eu de la cine am luat inteligența?- De la maică-ta, că eu încă o mai am pe a mea!v v vSoția își întreabă soțul:- Te-ai căsătorit cu mine din dragoste sau din interes?- Cred c-a fost dragoste că nu mă mai interesezi de mult.v v v- Soțul meu e atât de religios încât își iubește dușmanii!- Nu mai spune! Și cine-s dușmanii săi?- Țuica de prune și femeile!v v vI: Care-i definiția fidelității?R: Ratarea unei ocazii.